Закупівля Укрпоштою всього обсягу газу для власних потреб дала змогу вчасно розпочати опалювальний сезон. Експерти зазначають, що закупівля невеликих обсягів газу в регіонах ускладнена низькою конкуренцією постачальників, що часто призводило до скасування тендерів та нестачі поставок газу. «Під час опалювального сезону ціни на природний газ зростають на 20—25%, і постачальники вимагають постійного перегляду умов договору. Закупивши для потреб Укрпошти весь необхідний обсяг газу, ми не залежимо від регіональних тендерів і коливань цін на це паливо, вчасно розпочали сезон у всіх областях і плануємо відчутно заощадити», — наголосив заступник генерального директора із закупівель Укрпошти Олександр Наход. За його словами, вартість природного газу в НАК «Нафтогаз України» на 12% вища, ніж ціна, за якою поштовики закупили весь обсяг палива. Лише впродовж листопада підприємство заощадить 0,7 мільйона гривень, а за весь опалювальний сезон економія сягне понад 4 мільйони.
До слова, Укрпошта закупила 3,3 мільйона кубометрів природного газу за ціною 8,5 тисячі гривень з ПДВ за 1000 кубометрів для опалення поштових відділень, автобаз і центрів сортування. Тендер на закупівлю природного газу проводили через систему публічних закупівель ProZorro. Весь обсяг уже перебуває у сховищах Укртрансгазу, його споживатимуть у поточному режимі об’єкти регіональної мережі Укрпошти. Задля забезпечення паливом своєї мережі в холодний період Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у вересні видала Укрпошті ліцензію на право постачання природного газу.