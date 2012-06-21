Нові тарифи Укрпошти на універсальні послуги поштового зв'язку в цілому зменшать вартість пересилки посилок. Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.
Як заявив в.о. генерального директора Ігор Смілянський, вартість міжнародних відправлень на 43% не зросте, а в більшості груп відправлень тарифи навіть знижені.
Подешевшає пересилка внутрішньої письмової кореспонденції, посилкок вагою понад
«Тобто що більша вага посилки, то менше заплатить клієнт», — додав пан Смілянський.
Зауважують, що «Укрпошта» зводить до єдиного показника ціни двох однакових за своєю суттю продуктів на міжнародну доставку: бандероль до
До того ж, як додали в Укрпошті, для Казахстану, Литви, Латвії, Молдови і Грузії для постійних відправників Укрпошта ввела особливий тариф на 40—50% дешевший ніж стандартний.