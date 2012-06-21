«Укрпошта» буде оновлюватись по всій Україні та модернізувати робочий процес.
Про це керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський сказав на прес-конференції «Пріоритетні напрямки діяльності Міністерства інфраструктури на 2018 рік», пише «Українська правда».
Крім того, «Укрпошту» планують діджиталізувати. Кожен населений пункт, в якому проживає понад дві тисячі мешканців, отримає комп’ютеризоване відділення.
В цьому році у «Укрпошти» планують мобільний застосунок та новий веб-сайт. Також з 2018 року у поштових відділеннях має з’явитися можливість розплачуватись карткою.
У самих відділеннях має з’явитись 300 додаткових операційних вікон, а кількість відділень повинна збільшитись на сотню.
В планах «Укрпошти» також продовжити оновлювати автопарк та відкрити нові термінали – У Львові та Полтаві. Окрім того, підприємство планує запустити послугу кур’єрської доставки.