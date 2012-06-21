Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), затвердила двоетапне підвищення тарифів на послуги поштового зв'язку в 2018-2019 роках.
Про це повідомляється на сайті національного оператора поштового зв'язку «Укрпошта». НКРЗІ вирішила збільшити тарифи в два етапи — 3 10 вересня та — з 1 січня 2019 року.
На першому етапі тариф на пересилку письмової кореспонденції (непріоритетних лист вагою до 50 г, базова величина) збільшиться на 2 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах України – на 3, 6 грн (з ПДВ).
На другому етапі тариф на пересилку письмової кореспонденції (непріоритетних лист вагою до 50 г, базова величина) збільшиться в порівнянні з першим етапом на 1 грн, а на посилки без оголошеної цінності, в рамках послуги «Укрпошта Стандарт», масою до 10 кг в межах Україна – на 2,4 грн (з ПДВ).
Тариф на пересилання відправлень вагою від 10 до 15 кг в межах області складе 45 грн (з ПДВ), по Україні - 51 грн (з ПДВ).
У той же час тарифи на пересилання міжнародної кореспонденції та міжнародних посилок, а також тарифи на додаткові послуги при пересиланні відправлень «Укрпошта Стандарт» не змінюються.
Також «Укрпошта» з 10 вересня спрощує тарифікацію перекладів і прийому платежів в неавтоматизованих відділеннях, вводячи фіксовану абсолютну комісію за кожен діапазон суми переказу / платежу.