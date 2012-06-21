Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомив в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун, підприємство (точніше, група підприємств) на час карантину в Україні призупинило експорт спирту. Таке рішення ухвалено через різкий стрибок попиту на спирт медичного призначення в Україні у зв’язку з поширенням вірусу COVID-19 і, відповідно, зростаючими потребами на засоби дезінфекції.

Позицію керівництва підприємства Сергій Блескун назвав державницькою: адже попит на спирт багатократно зріс не лише в Україні, а й за кордоном, є багато пропозицій від іноземних покупців. Втім, Сергій Блескун зауважує: «Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимою вважаємо ситуацію, коли б до нас звернулися медичні заклади з проханням продати спирт, а в нас його не було».

Як вже було сказано, така відмова від експорту — тимчасова. Його відновлять, тільки-но буде забезпечено внутрішній ринок України. А наразі ДП «Укрспирт» підписав понад сотню договорів з підприємцями (юридичними особами та ФОПами) про реалізацію спирту на виготовлення дезінфікуючих засобів. Як зауважують на підприємстві, зважаючи на нагальність, спирт реалізують за спрощеною процедурою за умови, якщо один покупець придбає не більш як тисячу літрів на квартал.

Потужностей заводів концерну цілком достатньо, аби повністю задовольнити потреби країни, запевняє керівництво ДП. Для цього запущено додаткові заводи у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях, завдяки цьому кількість працюючих заводів концерну сягнула 14, а їхня сукупна потужність — 26 тис декалітрів на добу.

При цьому, особливо наголошує Сергій Блескун, ДП не має наміру наживатися на чужій біді. Ціна спирту якою була, такою й залишилася — 184 гривні за літр, незважаючи на те, що ціна сировини (пшениці та кукурудзи) зросла.

А для того, аби зробити антисептичні засоби доступнішими, «Укрспирт» разом із Кабінетом Міністрів підготували законопроєкт про скасування акцизу для виробників антисептиків. Це істотно вплине на ціну — без акцизу вона становитиме всього 37 грн за літр. Виробники спирту сподівалися, що їхній законопроєкт буде розглянуто на найближчій позачерговій сесії парламенту, однак цього не відбулося.

Лишається сподіватися, що ця сесія — все-таки не остання…Але ж до того часу пандемія може і так закінчитися! Мабуть, на це й надія?

Єдине, що відбулося — з’явилися замовні публікації: мовляв, негарна влада заблокувала експорт спирту і так держава втрачає валютну виручку, яку можна було б використати на закупівлю масок чи ще чогось… Що антисептики не менш важливі, ніж маски, автори таких публікацій чомусь не згадують. Інша річ, що, використовуючи момент, можна було б запустити ще частину спиртових заводів, які нині не працюють, саме на експорт і працевлаштувати тих, хто в умовах карантину залишився без роботи.

І ще на одне варто звернути увагу: дії на ринку, спрямовані на задоволення потреб держави в екстремальних ситуаціях, може здійснювати лише державне підприємство. Якби «Укрспирт» ще до початку пандемії встигли приватизувати, як збиралися, — дочекалися б ми сталої ціни на спирт, аякже!