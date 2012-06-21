Розроблення нових навчальних програм і посібників, дуальна освіта, робота за фахом для випускників закладів освіти визначає Меморандум про співробітництво між Міністерством освіти і науки та Укрзалізницею. Угода передбачає нові можливості для закладів профосвіти і вишів. Підготовка фахівців залізничної галузі триватиме за двома напрямами — теоретичним і практичним.
У теоретичний входитиме оновлення освітніх програм, організація тематичних конференцій, круглих столів і семінарів. Фахівців Укрзалізниці залучатимуть до роботи в екзаменаційних комісіях, співпраці над дипломними проектами тощо. Практичний блок допомагатиме студентам і учням закріпити здобуті знання. Укрзалізниця організовуватиме практику на базі регіональних філій, допомагатиме поліпшувати матеріально-технічну базу тим закладам освіти, які готують фахівців для залізничного транспорту.
Щоб майстри й викладачі краще розумілися на новітніх технологіях і опановували сучасну техніку, їм пропонуватимуть стажування на профільних підприємствах, повідомляє прес-служба МОН. Один з важливих пунктів меморандуму — те, що Укрзалізниця допомагатиме випускникам отримувати роботу в підрозділах своїх регіональних філій.
Така співпраця відкриває багато нових можливостей. Наприклад, генеральний директорат професійної освіти МОН отримуватиме й даватиме закладам інформацію про потреби в залізничниках на ринку праці. Це особливо актуально під час вступної кампанії, яка в закладах профтехосвіти триватиме до 1 вересня.
Тобто вступники більше дізнаватимуться про професії, яких потребує ринок. А Укрзалізниця як один з найбільших роботодавців країни зацікавлена в нових кваліфікованих кадрах, запевнили у відомстві.