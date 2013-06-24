Днями завершено процедури контрактування на виробництво 100 нових пасажирських вагонів для потреб Укрзалізниці. Закупівлю здійснили у вітчизняного підприємства — ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод».

Нові вагони збудують за інноваційними технічними стандартами в сучасному габариті Т. Перші п’ять у межах загального замовлення стануть сигнальною партією — це вагони нового покоління з подовженим на 80% терміном служби, підвищеним рівнем комфорту, сучасними системами управління та більшою пасажиромісткістю — 44 людини в одному купейному (+10% максимуму у стандартних вагонах).

«Оновлення пасажирського рухомого складу — важлива частина стабільної логістики всередині країни. Мінрозвитку постійно працює над вирішенням цього питання. Вдячний уряду, який забезпечує підтримку цього напряму і на етапі закупівель, і в роботі з національним виробником. Нові вагони дають залізниці додаткову надійність і ресурс, а людям — кращі умови для щоденних подорожей», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Вагони нового покоління матимуть: строк експлуатації до 50 років завдяки кузовам із неіржавної сталі (на 20 років більше за стандартні); подовжені міжремонтні інтервали; зменшені потреби в обслуговуючому та сервісному персоналі; сучасне пневмопідвішування для плавності ходу; подовжені спальні місця (до 2,2 м); електричне опалення з індивідуальним клімат-контролем у кожному купе; автоматичні двері та герметичні міжвагонні переходи врівень із підлогою.

Вартість одного вагона становить орієнтовно 95 млн грн, інклюзивного — 98,3 млн грн. З урахуванням подовженого ресурсу та знижених експлуатаційних витрат закупівля нових вагонів економічно доцільніша, ніж придбання стандартного рухомого складу, повідомляє Мінрозвитку.