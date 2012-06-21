Укрзалізниця підписала з компаніями Deutsche Bahn AG та DB Engineering&Consulting GmbH Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного співробітництва. «Партнерство з Deutsche Bahn — позитивний знак для міжнародних інвесторів та істотно поліпшує інвестиційну привабливість української залізниці для міжнародного капіталу та залучення коштів на оновлення інфраструктури та рухомого складу компанії», — прокоментував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Мета співпраці — розроблення концепції для надання Укрзалізниці необхідної управлінської й технічної допомоги в галузі вантажних, пасажирських перевезень, інфраструктури, надання послуг і технічного обслуговування, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Подальші умови сторони узгодять у межах окремої угоди про стратегічне партнерство, яка визначатиме план поступової трансформації української залізниці протягом кількох наступних років і включатиме такі послуги: аналіз та реорганізація різних напрямів бізнесу та оптимізація операцій і управління.
На початковому етапі сторони вивчать стан компанії та складуть дорожню карту змін. На етапі реалізації проєкту призначать керівників, відповідальних за впровадження дорожньої карти. Цей етап триватиме не довше, ніж до 31 грудня 2020 року. А з 1 січня 2021-го розпочнеться управлінський етап, під час якого компанія DB E&C надаватиме Укрзалізниці підтримку в галузі управління згідно із ключовими показниками ефективності.
«Для України важливо підвищити ефективність управління залізницею та вивести її на новий рівень за якістю послуг для пасажирів і клієнтів, забезпечити перехід до європейської моделі ринку залізничних перевезень», — констатував член правління Укрзалізниці Желько Марчек.
До слова, компанія DB E&C успішно проводить консультації щодо великих проєктів у залізничному секторі вже понад 50 років. DB — дочірнє підприємство DB Engineering&Consulting відповідає за значну частину проєктного бізнесу в Німеччині.
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