Укрзалізниця переглянула середньодобову швидкість руху власного вантажного рухомого складу, що дозволить зробити використання вагонів компанії значно вигіднішим для клієнтів. Перевізники витрачатимуть менше діб на перевезення, а отже – менше сплачуватимуть за користування вагонами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Оновлені показники швидкості встановлено на основі детального аналізу фактичного руху вагонів у першому півріччі 2025 року. Зокрема, було виявлено, що для низки типів рухомого складу фактична середньодобова швидкість суттєво перевищує чинні нормативи. Нові значення набрали чинності з 16 червня й діятимуть до 31 грудня 2025 року.

Переглянуті швидкісні нормативи охоплюють такі типи рухомого складу власності Укрзалізниці: зерновози, цистерни, криті вагони, цементовози, переобладнаний спеціалізований рухомий склад, контрейлерні та фітингові платформи.

Наприклад, для фітингових платформ нові показники швидкості встановлено на такому рівні.

Внутрішні та імпортні перевезення:

вагонна/контейнерна відправка – 170 км/добу (було: 154 км/добу);

маршрутні або контейнерні поїзди – 197 км/добу (було: 154 км/добу).

Експорт через сухопутні прикордонні переходи:

вагонна/контейнерна відправка – 213 км/добу (було: 139 км/добу);

маршрутні або контейнерні поїзди – 213 км/добу (було: 139 км/добу).

Перевезення до припортових станцій:

вагонна/контейнерна відправка – 182 км/добу (було: 156 км/добу);

маршрутні або контейнерні поїзди – 264 км/добу (було: 156 км/добу).

У середньому для такого рухомого складу швидкість у русі виросте в середньому на 38%. Це дозволить вантажовідправнику доставляти вантаж за меншу кількість діб використання вагона Укрзалізниці, що прямо знижує витрати на логістику й сприятиме розвитку контейнерних перевезень як територією України, так і до інших країн.

Нагадаємо, що Укрзалізниця системно працює над підвищенням клієнтського сервісу у вантажному сегменті. Зокрема, регулярно проводяться опитування клієнтів, спрямовані на глибше розуміння їхніх очікувань і потреб, що дозволяє будувати довгострокові партнерські відносини та адаптувати транспортні послуги до актуальних запитів ринку.