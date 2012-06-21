ПАТ «Укрзалізниця» вивчає можливості збільшення швидкості руху поїздів на існуючій інфраструктурі. Про це повідомив в.о. голови правління товариства Євген Кравцов, передає УНН з посиланням на прес-службу УЗ.
«У першу чергу ми готові вивчити можливість співпраці з компанією Talgo для оновлення нічних поїздів далекого сполучення. Ми зацікавлені у збільшенні швидкості руху та зменшенні часу курсування пасажирських поїздів, що зокрема дає застосування так званої технології «легкої ваги», у чому компанія Talgo є визнаним лідером. Нам важливо використовувати існуючу інфраструктуру для розвитку швидкісного руху», — зазначив Є.Кравцов, який провів переговори з менеджментом іспанської компанії Talgo.
Першим напрямком, де могли б реалізуватись такі технології, за його словами, могло б стати сполучення Київ — Одеса.
Він також розповів, що наразі Укрзалізниця працює над розвитком сполучення з країнами ЄС та інтеграцією української залізничної системи в європейську. Зокрема, у напрямку Польщі, Австрії, Угорщини. Для чого потенційно розглядаються варіанти застосування рухомого складу, оснащеного системою автоматичної зміни ширини колії. І у цьому сегменті компанія Talgo є провідним виробником.