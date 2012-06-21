ПАТ «Укрзалізниця» з метою запобігання зловживанням із квитками, оформленими через Інтернет, до закінчення періоду новорічно-різдвяних перевезень здійснюватиме їх повернення лише через залізничні каси.
«Таке рішення ухвалено на численні прохання пасажирів для недопущення створення штучного дефіциту та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди», — йдеться в повідомленні Укрзалізниці.
Компанія відзначає з посиланням на висновки її фахівців, що переважна кількість квитків на пікові дати, зокрема на зимові свята, викуповується через Інтернет у перші хвилини відкриття продажу. Водночас простежується тенденція до повернення значної частини викуплених квитків (переважно вночі), що так чи інакше корелює з наростанням ажіотажного попиту на подорожі популярними маршрутами.
«Такі дані можуть свідчити про те, що квитки масово і системно викуповуються для їх подальшого перепродажу. В результаті створюється штучний дефіцит, що викликає справедливе невдоволення та нарікання громадян, які збираються подорожувати», — наголошують у ПАТ.