Вже з 12 травня буде відкрито попередній продаж на 20 діб за такими рейсами:
№7/8 Київ – Чернівці;
№29/30 Київ – Ужгород;
№41/42 Дніпро –Львів;
№43/44 Івано Франківськ – Київ;
№91/92 Львів – Київ;
№97/98 Ковель – Київ;
№749/750 Київ – Івано-Франківськ;
№779/780 Суми – Київ;
№139/140 Київ – Кам’янець Подільський;
№145/146 Львів – Ужгород;
№769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;
№757/758 Київ – Могилів-Подільський;
№789/790 Кропивницький – Київ;
№791/792 Кременчук – Київ.
Придбати квитки можна на booking.uz.gov.ua та в чат-боті Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.