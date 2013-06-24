Вже з 12 травня буде відкрито попередній продаж на 20 діб за такими рейсами:

№7/8 Київ – Чернівці;

№29/30 Київ – Ужгород;

№41/42 Дніпро –Львів;

№43/44 Івано Франківськ – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№97/98 Ковель – Київ;

№749/750 Київ – Івано-Франківськ;

№779/780 Суми – Київ;

№139/140 Київ – Кам’янець Подільський;

№145/146 Львів – Ужгород;

№769/770 Київ – Кам’янець-Подільський;

№757/758 Київ – Могилів-Подільський;

№789/790 Кропивницький – Київ;

№791/792 Кременчук – Київ.

Придбати квитки можна на booking.uz.gov.ua та в чат-боті Укрзалізниці. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

 