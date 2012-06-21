З 10 грудня цього року Укрзалізниця введе новий графік руху поїздів, яким передбачені нові напрямки та запропонує пасажирам низку нових поїздів у щонайменше сімох рейсах. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці, передає УНН.
«Цієї неділі в перший рейс вирушить новий поїзд Львів — Одеса з новими вагонами», — зазначив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.
Нові поїзди курсуватимуть також за напрямками Ужгород — Лисичанськ, Івано- Франківськ — Костянтинівка, Харків — Одеса, Одеса — Лисичанськ, Івано-Франківськ — Чернігів, Київ — Запоріжжя та Харків — Рахів.
Крім того, готується нове сполучення до Маріуполя, планується призначити другу пару поїздів Ковель — Холм, нове сполучення Київ — Відень та двогрупний поїзд Одеса —Рахів — Перемишль.
За словами Є.Кравцова, Укрзалізниця розробляє такі напрямки: Мукачево — Будапешт, Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига — Таллін та Київ — Гомель.