Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

ПАТ «Укрзалізниця» після проведення аналізу зернових вантажних станцій щодо їхньої ефективності прийняла рішення закрити з 1 червня 177 станцій із 528 існуючих на Донецькій, Львівській, Одеській, Південно-Західній, Південній та Придніпровській залізницях, повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР). Так, 60 станцій будуть закриті повністю, а 117 – частково на півроку.

«Укрзалізниця» планує закрити 60 станцій для вантажної роботи повністю (1 група); 60 станцій – на період з 01 червня по 01 грудня 2018 з подальшим відновленням за умови наявності заявок на середньоденне навантаження/розвантаження 5 вагонів на добу на термін не менше 3 місяців (2 група); 50 станцій з 01 червня по 01 грудня 2018 з подальшим відновленням за умови наявності заявок на середньоденне навантаження/розвантаження 10 вагонів на добу на термін не менше 6 місяців (3 група);

Решті, семи станціям «Укрзалізниця» планує дати від 3 до 6 місяців на збільшення кількості середньоденного навантаження вагонів і виведення на беззбиткову діяльність, в т.ч. за рахунок відправлення вантажів зі станцій з перших 3-х пунктів без збільшення видаткової частини (4 група). Згідно з заявами «Укрзалізниці», зазначені станції потребують оптимізації, оскільки багато з них оброблюють незначну кількість зерна – близько 1-2 вагонів на добу.

Однак Американська торгівельна палата (АТП) переконана, що закриття такої кількості станцій може призвести до небажаних наслідків, оскільки означає припинення роботи такої ж кількості елеваторів, які наразі функціонують на ринку України. Це в свою чергу може призвести до скорочення експорту зерна.

Світовий банк неодноразово у своїх виступах зазначав, що в Україні існує проблема із браком лінійних елеваторів. Проте замість вирішення вже існуючих проблем ситуація, навпаки, загострюється.

Крім того, зауважують у ВАР, «Укрзалізниця» повідомила учасників ринку про такий радикальний крок усього за місяць до впровадження відповідних нововведень. Ринку потрібен час для переобладнання елеваторів, пошуку вагонів, локомотивів, з якими учасники ринку могли б працювати на відповідних станціях. А тому експерти компаній – членів АТП виступають категорично проти таких не прогнозованих рішень.

Експерти зазначили, що питання ефективності роботи станцій – це насамперед питання операційної діяльності «Укрзалізниці», а головною причиною їх неефективності є нестача локомотивів і рухомого складу. За даними АТП, в лютому 2018 року «Укрзалізниця» підвищила тариф на залізничні вантажні перевезення приблизно на 35%, і ці кошти мали бути спрямовані на будівництво, придбання локомотивів та зерновозів. Однак за цей період не було придбано, або збудовано жодного вагону-зерновозу чи локомотиву, що могли б обслуговувати ті станції, які планується закрити. Відповідні витрати у фінансовому плані «Укрзалізниці» відсутні.

Для вирішення зазначеної проблеми АТП закликає в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова ініціювати відповідні зміни до законодавства, які дозволять використовувати приватну тягу на тих ділянках, де «Укрзалізниця» відмовиться від обслуговування залізничних станцій, оскільки це єдиний вихід, коли елеватор зможе продовжувати функціонувати. Наразі Всеукраїнська Аграрна Рада аналізує вплив закриття відповідних станцій на діяльність та розташування на даних станціях елеваторів.