Укрзалізниця продовжує впроваджувати ефективні підходи до публічних закупівель. Компанія успішно провела закупівлю кабельно-провідникової продукції для забезпечення потреб залізничної галузі. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Завдяки спрощеним умовам тендерів і активній роботі з ринком вдалося позбутися квазімонополії одного посередника в цій номенклатурі та отримати суттєве зниження вартості: економія за окремими позиціями склала до 16% до гривневої ціни попередніх закупівель у 2023 році (у 2024 взагалі не вдалося купити цю номенклатуру). Важливо, що до участі в закупівлях було залучено низку нових постачальників — вітчизняних виробників кабельно-провідникової продукції, багато з яких стали переможцями тендерів.

Зокрема, досягнуто економії при закупівлі:

⁠⁠ контактного проводу НлФ-100 — зниження ціни на 12,5%, переміг прямий виробник;

⁠ кабелю БПВЛ — зниження цін від 8 до 16% залежно від перерізу, переміг прямий виробник;

⁠ несучого тросу М-14 та М-12,6 — незважаючи на те, що переміг посередник, внаслідок конкуренції на торгах ціна зменшилася на 6% по відношенню до ціни закупівлі у 2023 році;

⁠ дроту Бр-4 — зниження ціни на 11%.

По проведених процедурах закупівлі були укладені договори і вже почалися поставки продукції, яка дуже потрібна для проведення відновлювальних робіт та будівництва нових дільниць руху.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниця вже успішно провела низку закупівель із суттєвим зниженням цін. Зокрема, придбання 240,67 тис. комплектів пружних дюбельних скріплень для рейок типу Р-65 дало змогу заощадити до 40% у порівнянні з попередніми закупівлями, а моторні оливи було закуплено в середньому на 7% дешевше, ніж у 2024 році.

Укрзалізниця продовжує курс на підвищення ефективності витрачання коштів і забезпечення стабільного постачання матеріально-технічних ресурсів для залізничної галузі.