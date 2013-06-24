Укрзалізниця дослухалася до пасажирів та змінила кількість рейсів, для яких запровадила верифікація через "Дія.Підпис" у тестовому режимі з 1 серпня 2025 року. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:

№ 29/30 Київ — Ужгород,

№ 12 Львів — Одеса,

№ 27/28 Київ — Чоп.

Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці.

Щоби забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишаємо продаж квитків на ці поїзди також доступним в таких касах:

у Чопі — каса № 2;

в Ужгороді — каса № 2;

у Львові — каса № 1;

в Одесі — каси № 14 та № 2;

у Києві — каса № 21 та № 22.

Укрзалізниця уважно стежиме за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширити практику на інші рейси.