Укрзалізниця дослухалася до пасажирів та змінила кількість рейсів, для яких запровадила верифікація через "Дія.Підпис" у тестовому режимі з 1 серпня 2025 року. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на такі внутрішні рейси:
- № 29/30 Київ — Ужгород,
- № 12 Львів — Одеса,
- № 27/28 Київ — Чоп.
Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці.
Щоби забезпечити доступ до цих квитків пасажирам, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити, залишаємо продаж квитків на ці поїзди також доступним в таких касах:
- у Чопі — каса № 2;
- в Ужгороді — каса № 2;
- у Львові — каса № 1;
- в Одесі — каси № 14 та № 2;
- у Києві — каса № 21 та № 22.
Укрзалізниця уважно стежиме за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширити практику на інші рейси.