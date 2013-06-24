22 липня завершено процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для Укрзалізниці. Компанія підписала з вітчизняним заводом-виробником ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” договір про закупівлю пасажирських вагонів нових моделей з інноваційними технічними та планувальними рішеннями в габариті Т, тож сумарно цього року замовлено за відповідною бюджетною програмою 100 пасажирських вагонів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Вагони останньої законтрактованої партії будуть здатні прослужити на 20 років довше, матимуть подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.

У межах загального замовлення в 100 вагонів, сигнальна партія у 5 вагонів нового покоління матиме сучасні системи управління, практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів — до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

“Це вже третя велика закупівля вагонів Укрзалізницею з 2021 року за кошти державного бюджету. Загалом, разом з цим договором, залізниця отримає вже 266 нових пасажирських вагонів — суттєве оновлення її рухомого складу. В процесі побудови українських вагонів ПАТ “КВБЗ” задіює 166 компаній-виробників з усіх регіонів, включно з підприємствами, що перемістилися з окупованих територій, і тими, хто продовжує працювати поблизу фронту. Це підтримка нашої економіки, збереження та створення робочих місць, а також розвиток промисловості. Саме такого ефекту ми очікуємо від усіх державних компаній: у пріоритеті мають бути українські товари, українські виробники”, — прокоментувала Премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, яка активно впроваджує політику “Зроблено в Україні”.

“Оновлення пасажирського рухомого складу — це важлива частина стабільної логістики всередині країни. Мінрозвитку постійно працює над вирішенням цього питання, вдячний Уряду, який забезпечує підтримку цього напряму як на етапі закупівель, так і в роботі з національним виробником. Нові вагони дають залізниці додаткову надійність і ресурс, а людям — кращі умови для щоденних подорожей”, — зазначив Олексій Кулеба, Віцепрем’єр-міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України.

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування зі збільшеною довжиною спального місця до 2,2 м. Пневмопідвішування вагонів, яке вперше буде реалізоване для українських вагонів спального типу, гарантуватиме додаткову плавність ходу та зменшуватиме коливання вагона під час руху. Автоматичні розсувні двері у вагонах та герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою зроблять користування цими вагонами для пасажирів більш комфортним.

На вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда та на ділянках шляху з незначною швидкістю.

Строк експлуатації цих вагонів — 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Це на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів Укрзалізниці.

5 пасажирських вагонів нового покоління, які замовляються серед загального обсягу контрактів у 100 вагонів, будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Вартість закупівлі одного пасажирського вагона склала близько 95 млн гривень. Вартість вагона з купе для перевезення пасажирів з інвалідністю становить 98,3 млн гривень. Втім, у перерахунку на одне місце та з урахуванням суттєво (на 80%) довшого терміну корисного життя вагону та більших міжремонтних інтервалів, закупівля вагонів нового покоління виходить економічнішою та ефективнішою за купівлю стандартних вагонів.

Строк поставки вагонів — 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагонів (це включає і необхідні процедури сертифікації вагонів нового покоління). За умови додаткового фінансування з Державного бюджету Укрзалізниця зможе й надалі розширювати програму оновлення рухомого складу, зокрема нарощувати долю вагонів нового покоління.