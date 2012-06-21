Українцям повідомили, як підписати декларацію з лікарем. Про це написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
Після того, як ви знайдете бажаного сімейного лікаря, терапевта або педіатра, потрібно підписати з ним декларацію. Це швидкий та простий процес, головне – взяти всі документи та уважно слідувати правилам.
Декларації можна починати підписувати вже з квітня. Зверніть увагу, що заклад, у якому працює обраний вами лікар, має бути підключеним до системи «Електронне здоров’я». Уточніть цю інформацію у реєстратурі або в лікаря. Також ви можете перевірити це самостійно за цим посиланням: https://goo.gl/MLAuRR
З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини.
Що робити далі?
1. Ваші дані та контактний телефон внесуть у систему «Електронне здоров‘я». Це зробить уповноважена особа закладу ПМД: в різних медзакладах це може бути або реєстратор, або медсестра, або лікар.
Декларації укладаються виключно в електронній формі – не буде жодних бланків, форм або печаток. Щоб пересвідчитись, що декларацію підписує реальна людина й унеможливити спроби шахрайства, введено підтвердження за допомогою СМС-коду, який надходить на номер вашого мобільного телефону. СМС з кодом ви отримаєте після того, як уповноважена особа введе ваші дані в систему «Електронне здоров’я».
2. У медзакладі роздруковують примірник декларації для перевірки. Уважно перегляньте усі свої дані.
3. Якщо все правильно, вам роздруковують ще один примірник декларації. Обидва примірники декларації мають бути ідентичними й без помилок.
4. Пацієнт підписує два примірники декларації. Один із примірників залишається у вас, інший – у медзакладі.
5.Уповноважена особа медзакладу накладає електронний цифровий підпис на декларацію та надсилає її в систему «Електронне здоров‘я».
6. Готово! Коли медичний заклад автономізується та укладе договір з Національною службою здоров’я, гроші за ваше обслуговування в обраного лікаря держава сплачуватиме до медичного закладу.