Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Умань по праву вважається провідним освітянським центром регіону. Навчальні заклади міста готують висококваліфікованих спеціалістів для різних галузей народного господарства, які плідно працюють в Україні та за її межами. Неодноразово освітні установи відзначались на всеукраїнському та міжнародному рівнях і мають добрі результати роботи за минулий рік. За підсумками 2018 року Уманський національний університет садівництва зайняв у рейтингу UI Green Metric World University Rankings – 2018 почесне третє місце серед закладів вищої освіти України. У рейтингу представлено 719 університетів із 81 країни, з них 10 університетів України.
Кілька років поспіль Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини є лідером вступної кампанії серед закладів вищої освіти Черкащини. За результатами консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України та рейтингу закладів вищої освіти України «ТОП-200 Україна» у 2018 року, університет увійшов у десятку найкращих педагогічних навчальних закладів України.
За даними наукометричної бази даних SCOPUS УДПУ імені Павла Тичини посідає 77 місце (серед 162 вітчизняних ВНЗ), друге місце в Черкаській області та шосте серед усіх педагогічних закладів України.
У м. Умань освітні послуги надають 11 державних та приватних закладів вищої, професійно-технічної освіти, в яких навчається понад 18 тисяч студентів.