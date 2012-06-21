Аби розв’язати кадрову проблему в закладах охорони здоров’я, профільне міністерство, зокрема, переймається залученням іноземних студентів на навчання в українських медичних закладах вищої та післядипломної освіти.
Про це під час онлайн брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.
«Йдеться про спрощення умов вступу для іноземних студентів. Зокрема, МОЗ працює над спрощенням умов дистанційного зарахування в заклади сфери управління МОЗ. Міністерство наразі збирає пропозиції цих закладів щодо розроблення поетапного алгоритму дистанційного зарахування іноземних громадян на навчання. Наступним кроком буде звернення МОЗ до МОН щодо можливості внесення відповідних змін умов прийому до таких закладів у 2020 році. Готується також звернення до МЗС для розробки дієвої програми залучення іноземних студентів», – зазначив заступник міністра.
Ярослав Кучер акцентував, що сусідні країни також переймаються створенням таких умов. Щоб не втратити навчальний ринок, вітчизняний МОЗ не стоїть осторонь цього процесу і максимально оцифрує цю систему, щоб для іноземних студентів Україна була справді відкритою.
Він також повідомив, що триває співпраця МОЗ з Японським агентством міжнародного співробітництва. Мета – перейняти передовий досвід у сфері охорони здоров’я у найрозвинутіших країн світу. Йдеться про досвід щодо маршрутизації пацієнтів, цифровізації лікарень, системи електронного здоров’я, віддаленого лікування та телемедицини (обмін у реальному часі між лікарнями, наприклад, даними МРТ). Телемедицина, за його словами, – це не лише питання відеозв’язку, а й, зокрема, спеціальні пристрої, що контролюють стан пацієнтів (віддалений моніторинг показників стану пацієнтів).
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«Урядового кур’єра»