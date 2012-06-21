Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У приміщенні Державного архіву Хмельницької області відбулося урочисте відкриття виставки унікальних архівних документів «Українська державність: Відродження. 100 років», яка приурочена до 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відродження української державності.
В експозиції представлені фотокопії унікальних документів, світлин, листівок, плакатів, що засвідчують значущі віхи становлення України як незалежної та суверенної держави від часів Української революції до наших днів. До архіву завітали керівники області, міста, представники громадськості.
Як зазначив голова облдержадміністрації Вадим Лозовий, вітаючи присутніх, відкриття виставки напередодні найважливіших свят – дня Українського Прапору та дня Незалежності України, є дуже важливою подією для кожного мешканця. Ознайомитися з експозицією можна протягом двох тижнів, вхід безкоштовний.