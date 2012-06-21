В Ізраїлі хлопчик знайшов невелику глиняну табличку, вік якої — 3500 років. Її унікальність полягає в тому, що на ній зображено сцену боротьби за владу в стародавньому ханаанському суспільстві.

Як повідомляє The Jerusalem Post, глиняну табличку знайшов шестирічний Імрі Елья, житель кібуца Нірім. Разом із батьками він побував на екскурсії в стародавньому місті Тель-Джеммі, який археологи розкопали лише 100 років тому.

Увагу хлопчика привернув крихітний предмет, розміром всього 2,8х2,8 сантиметри. Він виявився унікальним артефактом. Фахівці Ізраїльського управління старожитностей встановили, що цей предмет, ймовірно, відноситься до пізнього бронзового віку.

Як повідомив археолог Саар Ганор, вік артефакту може становити близько 3500 років. На глиняній табличці зображено воїна з полоненим.

«Нічого подібного археологи ніколи не знаходили при розкопках в Ізраїлі, — сказав Саар Ганор. — Ми знаємо, що схожий предмет був знайдений тільки на півночі Синаю. Але ми точно не знаємо, як він виглядав, оскільки розкопки там були проведені 100 років тому, і опис знайденого предмета виявився не дуже точним».

Місто Телль-Джеммі було розташоване в місці, яке було заселене майже 6000 років тому. Життя тут процвітало до елліністичного періоду, занепаду місто зазнало в I столітті до нашої ери. Найважливіший період в історії цього поселення відноситься до бронзового віку, причому почався він саме приблизно 3500 років тому.

Вчені ототожнюють Телль-Джеммі з могутнім ханаанським містом Юрза. Згадки про нього зустрічаються в листах того періоду, виявлених раніше в Єгипті при розкопках в місті Ель-Амарна.

«Ці листи були написані аркадською мовою, яка тоді була міжнародною мовою, як сьогодні англійська, — каже Ганор. — У той період Єгипет правив Ханааном, але при цьому Ханаан був розділений на міста-держави, такі як Газа, Ашкелон і Лачіш. І в кожному з них був свій місцевий цар».

Раніше в Тель-Джеммі археологи виявили залишки палацу і монументальних будівель. Ймовірно, саме в ньому і жив місцевий правитель. Також встановлено, що в центрі цього міста проживало майже 1500 осіб, а решта мешкали на околицях міста.

Археологи вважають, що зображена на табличці сцена є ілюстрацією подій, які відбувалися в ті часи, — протиборство місцевих царів, які боролися один з одним за владу в Ханаані.

При цьому древній автор дуже точно відобразив етнічні відмінності в рисах двох чоловіків. Загарбник одягнений у спідницю, його обличчя більш кругле, ніж у полоненого, а волосся — кучеряве. Бранець дуже худий, його руки зв'язані за спиною. Його поза полоненого зображає приниження — звичайна сцена для «парадів» того часу, які влаштовували на честь військових перемог.

До речі, така техніка зображення відома вченим. Раніше подібні гравюри знаходили на предметах, розкопаних в Єгипті. В даному випадку дослідники не виключають, що знайдений артефакт був частиною набагато більшої картини.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»