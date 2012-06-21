Україна може за найближчі п’ять років сформувати нову модель територіального устрою, яка базуватиметься на силі об’єднаних громад і так сприятиме загальному зміцненню держави. Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, основа цих процесів — подальша реформа з децентралізації як одна з найуспішніших змін, що реалізує уряд. «Завершився перший етап змін. І потрібно формувати новий, — сказав глава уряду. — Треба не просто забезпечити подальшу реалізацію реформи, коли місцеві громади мають кошти, повноваження, нові можливості й право на об’єднання, а й захистити ці досягнення, закріпити їх в Основному Законі. Небезпідставно вважаю, що в майбутні п’ять років є унікальний шанс вибудувати нову адміністративно-територіальну модель успішної й самодостатньої України».
Глава уряду наголосив, що в Україні є й опоненти реформи. І вони, певно, намагатимуться розвернути процеси у зворотному напрямку. «Гарант незворотності децентралізації — Конституція. У ній необхідно закріпити і повсюдність місцевого самоврядування, і розподіл повноважень між рівнями влади за принципом субсидіарності, і гарантії фінансової самодостатності місцевого самоврядування», — зазначив Володимир Гройсман. На його думку, розглянути проект змін до Конституції може наступного року чинний склад Верховної Ради. «Ця Верховна Рада зробила для місцевого самоврядування й децентралізації більше, ніж усі скликання за часів незалежності. Тут є здорове ядро людей, які розуміють, що таке місцеве самоврядування», — сказав Прем’єр-міністр.