У Алінгсосі, що на південному заході Швеції, випадково виявили надзвичайно цінний для науки скарб, датований пізнім бронзовим століттям. Йдеться про понад 50 древніх ювелірних виробів.



Фахівці підкреслюють, що це одне з найбільших у Швеції церемоніальних поховань пізнього бронзового століття. Примітно, що скарб, який вражається унікальним з точки зору збереження предметів, був знайдений випадково – його виявив чоловік на ім'я Томас Карлссон, який вивчав ліс, складаючи карти для спортивного орієнтування на місцевості.

Карлссон знайшов десяток предметів, які були розкидані на землі перед валунами. Спершу чоловік припустив, що це якесь металеве сміття, але потім придивився уважніше, і зрозумів, що перед ним щось цінне. Швед повідомив про знахідку місцевій владі, які ініціювали проведення розкопок.

Як відзначили представники Гетеборзького університету, всього на місці вдалося знайти понад 50 предметів, які датуються періодом між 750 і 500 роками до н.е. Ювелірні вироби бронзового століття відмінно збереглися, завдяки чому дослідники отримали цілий масив предметів для ретельного вивчення.

Серед знайдених предметів – намиста, браслети, одежні голки, ланцюги, пряжки, обручі, кільця для щиколоток. Частина артефактів була покладена в глиняний горщик і захована під великим каменем.

На думку дослідників, стародавні предмети виявилися близько до поверхні землі завдяки тваринам, які копалися в поглибленнях між валунами.

Археологи звернули увагу на те, що колекцію свого часу закопали в лісі, а не біля древніх святилищ, які зазвичай розташовувалися біля річок і озер. Це свідчить про те, що скарб не був ритуальним підношенням.

За висновком професора Лінга, більшість цих дорогих предметів, швидше за все, належали жінці високого соціального статусу.

Команда також розкопала залишки бронзового литва, жезл і кінські шпори. Разом з іншими знахідками їх відправили на консервацію. Після чого скарб буде вивчений більш ґрунтовно в лабораторних умовах.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»