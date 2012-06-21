Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бики Черкащини», що в селищі Цибулів Монастирищенського району на Черкащині, близько року тому запустив у роботу відгодівельний комплекс для бичків. Тут приймають телят від селян, а всі витрати з вирощування худоби беруть на себе. Разом з тим бичок юридично залишається у власності селянина. Вирощування тварин у кооперативі значно вигідніше, ніж в особистих господарствах, адже йдеться про оптові закупівлі кормів, регулярний ветеринарний контроль та сучасні технології відгодівлі, які допомагають зменшити строк, за який тварини набувають товарних кондицій.
Відкрити майданчик допомогло фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту «Підтримка аграрного і сільського розвитку». Сприяла цьому й Асоціація тваринників України. Та й самі підприємці, окрім грантових коштів, інвестували в розвиток кооперативу 5,8 млн. грн.
Кооператив поступово нарощує кількість бичків. Нині тут утримують близько 700 голів і мають намір незабаром збільшити їх до 3 тисяч. А в перспективі тут можуть утримувати до 10 тисяч голів. Умови вирощування тварин постійно удосконалюють. У двох комплексах, оснащених усім необхідним, відгодовують окремо телят і дорослих тварин вагою від 100 кілограмів. Між приміщеннями добудували вигульний майданчик для одночасного перебування до 300 голів худоби. Тут у вільному доступі для тварин корми та вода, якою забезпечують централізовано. А молоко маленьким бичкам доставляє спеціальне молочне таксі.
Унікальний тваринницький комплекс допомагає селянам у промисловій відгодівлі молодняка бичків та формуванні прозорих ринкових каналів їх збуту, відзначають у Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Впровадження подібних бізнес-моделей господарювання допоможе вирішити проблему скорочення поголів’я ВРХ та сприятиме розвитку сільських регіонів.