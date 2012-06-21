Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Бики Черкащини», що в селищі Цибулів Монастирищенського району на Черкащині, близько року тому запустив у роботу відгодівельний комплекс для бичків. Тут приймають телят від селян, а всі витрати з вирощування худоби беруть на себе. Разом з тим бичок юридично залишається у власності селянина. Вирощування тварин у кооперативі значно вигідніше, ніж в особистих господарствах, адже йдеться про оптові закупівлі кормів, регулярний ветеринарний контроль та сучасні технології відгодівлі, які допомагають зменшити строк, за який тварини набувають товарних кондицій.

Ці симпатяги-телята незабаром стануть промисловими бичками. Фото з сайту agroday.com.ua

Відкрити майданчик допомогло фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках проєкту «Підтримка аграрного і сільського розвитку». Сприяла цьому й Асоціація тваринників України. Та й самі підприємці, окрім грантових коштів, інвестували в розвиток кооперативу 5,8 млн. грн.

Кооператив поступово нарощує кількість бичків. Нині тут утримують близько 700 голів і мають намір незабаром збільшити їх до 3 тисяч. А в перспективі тут можуть утримувати до 10 тисяч голів. Умови вирощування тварин постійно удосконалюють. У двох комплексах, оснащених усім необхідним, відгодовують окремо телят і дорослих тварин вагою від 100 кілограмів. Між приміщеннями добудували вигульний майданчик для одночасного перебування до 300 голів худоби. Тут у вільному доступі для тварин корми та вода, якою забезпечують централізовано. А молоко маленьким бичкам доставляє спеціальне молочне таксі.

Унікальний тваринницький комплекс допомагає селянам у промисловій відгодівлі молодняка бичків та формуванні прозорих ринкових каналів їх збуту, відзначають у Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Впровадження подібних бізнес-моделей господарювання допоможе вирішити проблему скорочення поголів’я ВРХ та сприятиме розвитку сільських регіонів.