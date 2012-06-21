У четвер, 9 листопада, відбудеться презентація унікального патріотичного проекту «Історія становлення української нації». Тут кияни вперше побачать експозиції унікального музею, аналогів якому немає ні в Україні, ні у світі.
У музеї містяться понад 130 скульптур, які представлені у 30-ти різних, сюжетних композиціях від часів Київської Русі. Відвідувачі музею матимуть змогу познайомитись із історією Довньоруської доби, періоду Середньовіччя, новітньою історію – від часів Івана Мазепи і до сьогодення. У музеї розміщені унікальні воскові фігури, генеалогічні дерева, унікальні історичні мапи. Використовуються найсучасніші технології у виготовлені експонатів, декорацій та їх оформленні.
Кияни вперше отримають можливість побачити унікальні експозиції, зокрема ті, які показують незламний дух українськихвоїнів-захисників, а також вияв пошани воїнам «кіборгам» АТО за героїзм у боротьбі за незалежність України: «Героїчна оборона Донецького Аеропорту»: кіборги, захисники ДАП: Павло Чайка, Анатолій Свирид, Андрій Шараскін, а також «Передова АТО. Воїни Української Добровольчої Армії»: Ярош Дмитро, Валерій Краснян.
Із композиції «Великі Українці: культурні діячі» буде представлено 2 фігури: Богдан Ступка — український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії, Народний артист, Герой України, та Іван Миколайчук — український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії.
– Наш музей – це бажання долучити українців до знання про визначні події в історії української нації, про її великих Героїв. Ми прагнемо у доступній формі прищепити молодим поколінням українців гордість за власну країну, розуміння її унікальності, ми хочемо долучитись до виховання справжніх патріотів. Ми бажаємо, щоб кожен українець повірив у велике майбутнє своєї країни і її людей, щоб кожен відвідувач усвідомив, що належить до Великої нації, – анонсують організатори.