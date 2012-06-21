У Харкові відкрили сучасну лабораторію 3D-систем. Її створено на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» й оснащено новітнім обладнанням, яке дасть змогу виконати замкнений цикл виробництва: від створення 3D-моделей до сертифікації вимірювань для різних напрямів машинобудування. Як зазначила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, створення центру 3D-систем у харківському виші — один із важливих кроків на шляху розвитку вітчизняної науки і впровадження її здобутків у виробництво.
«Відкриття потужної лабораторії в політехнічному університеті дасть змогу проводити науково-дослідні роботи на новому технологічному рівні та готувати кваліфікованих фахівців у галузі метрології, які дуже потрібні нашій промисловості. Адже одне з першочергових завдань для країни — вивести на належний рівень українську науку, створити для вчених умови, які відповідають світовим стандартам. Сучасний світ не можливий без сучасних технологій», — сказала Юлія Світлична.
Нова лабораторія має три лабораторії: 3D-моделювання, 3D-принтерів та сучасних засобів вимірювання в машинобудуванні. Нове обладнання сприятиме розв’язанню сучасних проблем машинобудування щодо зменшення терміну технічної підготовки нової продукції у 2—4 рази, зниженню собівартості продукції, особливо у малосерійному або одиночному виробництві у 2—3 рази, істотно підвищить конкурентоспроможність виробництва і використовуватиме комп’ютерні технології та інтеграцію із системами САПР. Вартість обладнання — понад 10 мільйонів гривень.
Як повідомила Юлія Світлична, протягом останніх двох років у Харківській області активно зміцнюють науково-технічну базу в навчальних закладах. Було створено астрономічний корпус у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, відкрито лабораторію інформаційних систем в Українському університеті залізничного транспорту та навчально-бібліотечний корпус в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.