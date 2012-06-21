Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Ті, кому випадає бувати на території Сумського національного аграрного університету, не оминають нагоди відвідати місцеву екзотику — так званий «Сад пізнання». Його заклали минулого року на знак тісної співпраці із представниками Китайської Народної Республіки — зараз у сумському виші аграрний фах опановують близько 200 студентів із цієї країни, а співробітництво між СНАУ та китайськими партнерами успішно розвивається на різних напрямках.
Як повідомив сайт СНАУ, сад пізнання — не просто констатація філософської сентенції, а й справжня пам’ятка садово-паркового мистецтва Піднебесної. Він символізує мудрість і пізнання, до яких людина повинна прагнути все своє життя.
Днями тут висадили чимало екзотичних дерев, серед яких різновиди барбарису, європейського бересклету, яблунь, ялівцю та інших. До роботи долучилися насамперед китайські студенти, а також викладачі вишу, представники ректорату, комунального підприємства «Зеленбуд».
Наступним етапом розвитку саду стане зведення альтанки, в якій можна буде не тільки відпочити, а й пошукати відповіді на відвічні земні питання, в чому неодмінно допоможуть мудрі дерева. Принаймні, ініціатори його створення на це розраховують.