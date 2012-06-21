У Слов’янську на Донеччині відбувся знаковий захід: після реконструкції тут відкрили дитячий садок-ясла №26 «Буратіно». Особливість ситуації в тому, що за останні 20 років у місті з різних причин змушені були закривати дошкільні дитячі заклади, а урочисто відкрили вперше. Щоправда, чекати цього позитивного моменту довелося чимало, адже ремонтні роботи приміщення, де свого часу працювала гімназія «Надія», тривали ще з 2012 року.
За словами Слов’янського міського голови Вадима Ляха, реконструкція і створення гарних умов для малюків у новому дитсадку обійшлися у 8 мільйонів гривень, які порівну надали з міського та обласного бюджетів. Завдяки цьому дошкільний дитячий заклад має власну котельню, тут встановлено енергоощадне обладнання, нові меблі й передбачено комфортні умови для виховання і навчання малих слов’янців. «Буратіно» розраховано на 220 місць. Уже набрали чотири групи: дві ясельні та дві дошкільні — всього 73 дитини.