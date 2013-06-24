Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела зустріч із заступником Генерального секретаря ООН Хаолян Сюй, постійним Представником ПРООН в Україні Яко Сільє та заступником Постійного Представника ПРООН в Україні Христофоросом Політісом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“ПРООН – послідовний та стратегічний партнер України у сфері захисту довкілля, сталого розвитку та впровадження екологічної політики в умовах війни. ПРООН є учасником розробки низки стратегічних документів, таких як Національний план дій з охорони довкілля, План зеленого відновлення, Стратегія зелених фінансів, яку ми створюємо разом для системної перебудови фінансування природоохоронної політики. Цінуємо й допомогу ПРООН у реалізації конкретних проектів: щодо управління відходами, охорони водних ресурсів, збереження біорізноманіття, кліматичної адаптації, цифровізації та моніторингу”, - наголосила Світлана Гринчук.

Під час зустрічі синхронізували статус поточних спільних проектів та обговорили нові можливості для співпраці, зокрема щодо:

- Управління відходами руйнації. З 2022 року ПРООН запустила одну з найскладніших та найамбітніших програм – у 6 регіонах вже прибрали майже 600 тисяч тонн таких відходів. У Миколаєві громади почали переробку – вивозять уламки на спеціальні хаби, організовані ПРООН та JICA, і використовують матеріали для будівництва доріг. У Бучі – з-понад 80 тисяч тонн відходів руйнації 30% використано для ремонту доріг.

- Водозабезпечення й поліпшення екологічного стану річок. Наприклад, після катастрофи на Каховській ГЕС, ПРООН спільно з EU FPI надали 22 громадам Дніпропетровщини 40 очисних установок та 15 водовозів, що дозволило забезпечити понад 139 000 мешканців доступом до безпечної питної води. Наразі маємо попередні домовленості щодо реалізації проекту з відновлення водності річки Саксагань та забезпечення водою 1,4 млн людей.

- Збереження біорізноманіття. Маємо низку проектів технічної допомоги від ПРООН – щодо збереження екосистем на півночі України, підтримки ранніх заходів Глобальної рамкової програми збереження біорізноманіття, а також оновлення Національної стратегії та плану дій зі збереження біорізноманіття. Спільно ведемо роботу для долучення України до глобальної програми BIOFIN. Це дозволить Україні отримати додаткові фінансові інструменти для збереження і відновлення біорізноманіття.

- Кліматична політика. ПРООН на глобальному рівні підтримує уряди понад 100 країн щодо розробки “третього покоління” національно визначених внесків до Паризької угоди. Для України така експертна допомога також є дуже цінною. Маючи нове рамкове кліматичне законодавство, ми працюємо над створенням національної системи торгівлі квотами на викиди та інтеграцією у європейські ринки вуглецю, ведемо перемовини з іншими країнами, наприклад Швейцарією. Для нас актуальне й вироблення нових підходів до адаптації регіонів до зміни клімату та формування відповідних стратегій. Тож поле для співпраці досить велике.

“Вдячна ПРООН за стратегічне партнерство – як у реалізації екологічних реформ та формуванні сучасної природоохоронної політики, так і за оперативне реагування на екологічні виклики, з якими стикається наша країна. Впевнена, що матимемо ще багато реалізованих успішних кейсів та нових ідей і напрямків співпраці”, - зазначила Міністр.