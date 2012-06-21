У Запорізькому центрі розвитку місцевого самоврядування, створеному за підтримки програми «U-LEAD з Європою» і Мінрегіону України, голови об’єднаних територіальних громад вчилися креативити в управлінні муніципалітетами.
Засновник Kyiv-Mohyla Business School екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета нагадав очільникам територіальних громад, що розвиток залежить від якості керівництва. Якщо влада зосереджена на розвитку, зміни будуть. Байдужі до розвитку міста не успішні, бо пасивні.
— Розвиток — це розв’язання болючих для населення проблем. Якщо є черги до дитсадка, то варто попрацювати саме над цим питанням, що неодмінно оцінять. Про себе треба говорити завжди і всюди. Якщо вас немає онлайн, про вас не дізнаються. Треба розвивати самозайнятість, малий і середній бізнес. Найуспішніші громади думають, як збільшити кількість зареєстрованих самозайнятих осіб, які платитимуть податки, збільшуючи бюджет. Щоб люди йшли до влади, слід розвивати сервіс, інфраструктуру, — радить Павло Шеремета.
А в Мелітополі відбувся форум «Міста, що навчаються: нові можливості для розвитку громади», організований під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. До глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються, — всесвітньої спільноти прогресивних міст, які задекларували пріоритетом свого розвитку підтримку освіти упродовж життя, Мелітополь приєднався у червні 2016 року завдяки ефективній співпраці органів місцевого самоврядування, громадськості, освітян і науковців.
Нині на форумі говорили, що місцева влада побачила в педагогах потужну силу, що може змінити суспільство. Міста вже цікавляться членством у глобальній мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються. А ще говорили про те, що з огляду на ухвалення нового Закону «Про освіту» необхідно якнайскоріше спільними зусиллями науковців, освітян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості розпочати роботу над проектом стратегії розвитку освіти дорослих у Запорізькій області на період 2018—2022 років. Українці повинні вчитися брати участь в місцевому самоврядуванні — це в інтересах кожного.
В області переймаються також і створенням умов для навчання підростаючого покоління. Керівництво дуже цінує допомогу виробників. Так, під час робочої поїздки до Михайлівського району голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль відвідав Роздольську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, відновлену фермерським господарством «Таврія-Скіф». За даними директора Наталі Михайлишиної, нині в школі працюють 37 фахівців, тільки в 11-х класах навчаються 126 учнів. За останні п’ять років реконструювали покрівлю, замінили вікна, міжкімнатні та вхідні двері, утеплили фасад, капітально відремонтували п’ять класних кімнат, їдальню, дитмайданчик. Також придбали нове технологічне обладнання для харчоблоку, столи і стільці в їдальню, меблі в класні кімнати, понад 40 інтерактивних комплексів, ноутбуків та персональних комп’ютерів.
У селі Роздол очільник регіону також оглянув приміщення овоче- та фруктосховища «Таврії-Скіф». Воно зведене за новітніми технологіями, працює завдяки регульованому газовому середовищу з підвищеним вмістом азоту. Технологія дає змогу зберігати в холодильнику пекінську капусту та яблука до півтора року. Камери вміщують по 100-150 тонн продукції. Нині на складі зберігають 5 тисяч тонн продукції.
А в селі Високе «Таврія-Скіф» капітально відремонтувало спорткомплекс. Фермерське господарство встановило опалення на пелетах, придбало спортобладнання. У спорткомплексі є гімнастичний зал, майданчики для міні-футболу, баскетболу, відділення для важкоатлетів, тенісний корт, сучасний тренажерний зал. Спорткомплекс обладнано роздягальнею, душовими, санвузлами. Нині узгоджують питання щодо його використання вихованцями дитячої спортивної школи та учнями навчальних закладів району.
Як наголосив Костянтин Бриль, від вітчизняних інвесторів багато в чому залежить розвиток місцевих громад. Тішить, що місцевий інвестор переймається не лише розвитком свого господарства, а й розвитком інфраструктури, створенням сучасних умов навчання та відпочинку дітей. Якщо всі наші сільгоспвиробники так ставитимуться до соціальних питань, то українське село розвиватиметься.