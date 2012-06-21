Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській ОДА відбулося засідання конкурсної комісії, в ході якого визначено переможців конкурсу проєктів громадських організацій краю, що фінансуватимуться з обласного бюджету.
Як повідомив заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош, попри фінансові обмеження, виділено 200 тисяч гривень для практичної реалізації 10 проєктів 8 ГО. Всього на конкурс надійшло 24 пропозиції від 14 громадських організацій, серед яких ветеранів війни, осіб з інвалідністю, чорнобильців, політичних в’язнів та репресованих, тощо.
Проєкти-переможці спрямовані на посилення військово-патріотичної роботи, розбудову суспільного простору, утвердження історичних цінностей тощо.