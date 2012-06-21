Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У 2020 році станеться найбільше у сучасній світовій економічній історії падіння попиту на природній газ на 4%. Це дорівнює 150 млрд кубометрам блакитного палива. Саме так вважають у Міжнародній енергетичній агенції (МЕА).
Експерти МЕА переконані, що така негативна картина для ринку газу у 2020 році, стала можливою через різке зменшення його споживання протягом дуже теплої зими та весни. Також на цей процес вплинули суворі обмежувальні та економні заходи урядів різних країн щодо споживання газу.
Аналітики агенції переконані, що надалі споживачі газу щорічно зменшуватимуть його закупівлі на 75 млрд кубометрів. Така тенденція, на переконання експертів МЕА, триватиме протягом п’яти років — до 2025 року.
До цього, як причину зменшення споживання газу слід додати чинник повільного розвитку економіки та окремих підприємств в умовах карантину, коли переважна більшість компаній та виробництв згорнули свою роботу, а поновивши її, стали виробляти значно менше продукції, ніж у докарантинний період.
Як вважають експерти, особливо болісно цей процес вдарить по Росії і її монополістові «Газпрому». Так, якщо торік компанія збувала газ своїм споживачам по ціні близько 190 доларів за тисячу кубометрів, то у 2020-му цей показник наближався навіть до 22 доларів за тисячу кубометрів.
Як підсумок, «Газпром» за січень—березень 2020 року втратив 50% своєї валютної виручки і за цей період компанія зазнала значних збитків.