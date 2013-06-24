За перші сто днів роботи нового складу уряду завдяки злагодженій роботі Міністерства у справах ветеранів зроблено конкретні кроки, які підтверджують: ветеранська політика в Україні сьогодні — це послідовна реалізація рішень, що мають реальний вплив на життя Захисників. Кожен із напрямів уже має практичне втілення та вимірювані результати — з фокусом на реальні потреби ветеранів і родин загиблих.

Цифровізація

Формуємо єдиний цифровий простір для ветеранів — зручний, доступний і безбар’єрний. Створено платформу «Ветеран.PRO», яка об’єднує сервіси, послуги та можливості для тих, хто пройшов війну. У застосунку «Дія» впроваджуємо нову комплексну послугу «Захисникам та їхнім родинам» — автоматичне оформлення статусів і виплат після поранення, без зайвих бюрократичних бар’єрів.

Медична підтримка

Ми формуємо сталі інструменти медичної підтримки ветеранів — не разову допомогу, а систему, яка працює постійно. Упроваджено програму довготривалого догляду для Захисників із тяжкими пораненнями або захворюваннями, а також окрему адаптаційну програму для ветеранів, які втратили зір. Уже надано понад 23 тисячі первинних медичних послуг, і це лише початок побудови цілісної моделі супроводу, яка дає можливість відновлення, адаптації та гідного життя.

Житло

У житловому напрямі держава продовжує виконувати свої зобов’язання перед Захисниками та родинами полеглих. Більш як тисяча родин уже отримали житло, і до кінця 2025 року ця цифра сягне понад півтори тисячі. Це стало можливим завдяки реалізації єдиної урядової програми «Ветеран.Житло», яка забезпечує системний підхід до житлової підтримки. Водночас ми працюємо над розширенням житлових можливостей, щоб охопити ще більше ветеранів і ветеранських родин, які потребують власного простору для життя та відновлення.

Освіта дітей ветеранів

Держава вже компенсувала вартість навчання понад 4000 дітей ветеранів і загиблих військовослужбовців. Це не просто фінансова допомога — це визнання внеску родин, які заплатили найвищу ціну, та інвестиція в майбутнє їхніх дітей.

Працевлаштування ветеранів

Уряд затвердив Концепцію програми «Ветеран.Робота», яка передбачає навчання, стажування, перекваліфікацію й підтримку під час пошуку роботи.

Платформа «Кар’єра ветерана» вже об’єднує понад 35 000 актуальних вакансій, а ініціатива «Кваліфікації, загартовані боєм» дає змогу зіставити військовий досвід з понад 1000 цивільних професій.

Фахівці супроводу

Майже 2000 фахівців із супроводу ветеранів працюють у громадах по всій країні. Вони вже надали понад 430 тисяч індивідуальних послуг — від допомоги з оформленням документів до консультацій з працевлаштування та реабілітації.

Ветеранський спорт

Цього року понад 311 тисяч ветеранів скористалися програмою «Ветеранський спорт», а до неї приєдналося 495 спортивних закладів у всій країні.

Ушанування пам’яті

Розпочато поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі. Це історична подія та важливий етап у формуванні державної політики гідного вшанування Захисників України.

Національне кладовище створено як простір пам’яті, де кожне поховання — це акт шани і вдячності тим, хто поклав життя за свободу й незалежність. Воно стане центральним місцем формування нової культури вшанування полеглих, де гідність, повага і пам’ять матимуть не лише церемоніальний, а й глибоко суспільний і освітній зміст.

Джерело:

Міністерство у справах ветеранів