10 липня в Римі розпочалась Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC2025), яка зібрала представників урядів, міжнародних організацій, бізнесу, громадянського суспільства та муніципалітетів із близько 100 країн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Щорічна конференція покликана консолідувати зусилля міжнародних партнерів задля відбудови України в умовах повномасштабної війни. Захід охоплює широке коло тем: від енергетичної безпеки, модернізації критичної інфраструктури й підтримки малого та середнього бізнесу до трансформації соціальних систем, зокрема охорони здоров'я, освіти та розвитку людського капіталу.
Захід урочисто відкрили Президент України Володимир Зеленський і Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні. До вступних виступів долучилися Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Канцлер ФРН Фрідріх Мерц і Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Участь у події також взяли представники Міністерства охорони здоров'я і Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування - заступник Міністра Едем Адаманов, голова Комітету Михайло Радуцький та голова підкомітету Ольга Стефанишина.
У межах першого дня конференції представники МОЗ провели низку стратегічно важливих переговорів і підписали нові документи з міжнародними партнерами. Домовленості охоплюють гранти, пільгові кредити, інвестиції, технічну допомогу й нові партнерства (відповідно до Стратегії розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року).
Загалом у перший день конференції встановлено домовленості та підписано документи на загальну заявлену суму допомоги понад 75 мільйонів євро:
- укладено меморандум з Бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel щодо реалізації довгострокових проєктів із розвитку мережі медичної реабілітації, модернізацію шести лікарень у Київській та Чернігівській областях, постачання генераторів і котелень, запуску навчальних програм для мультидисциплінарних команд, підтримку реформи медсестринства, 3D-протезування та телемедицини з орієнтовною потребою у фінансуванні 31 млн євро;
- укладено меморандум з Французькою агенцією з міжнародного технічного співробітництва Expertise France щодо створення фінансового механізму для підтримки пріоритетних проєктів МОЗ, розробку техніко-економічних обґрунтувань, модернізацію постраждалих від війни громад і закладів охорони здоров’я, надання технічної експертизи, підготовку керівних кадрів і розвиток освітніх програм відповідно до європейських стандартів;
- взято участь у підписанні меморандуму між Львівською міською радою та Міністерством закордонних справ Литовської Республіки про новий етап співпраці щодо розвитку реабілітаційного центру UNBROKEN у Брюховичах на суму 620 тисяч євро;
- запущено Європейським Союзом, Бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel, Всесвітньою організацією охорони здоров’я у співпраці з МОЗ України новий проєкт «Здоровіша Україна: сприяння швидкому відновленню та безперервній трансформації для сталості системи охорони здоров’я в Україні» на суму 11,5 млн євро; ініціатива буде зосереджена на покращення управління та координації у сфері охорони здоров’я, ефективне реагування на виклики у сфері громадського здоров’я, розвиток кадрового та інституційного потенціалу, трансформацію первинної медичної допомоги, цифровізацію;
- оголошено про фінансування від Уряду Італії будівництва обласної дитячої лікарні в Одеській області у формі пільгового кредиту на суму 30 млн євро;
- підписано Спільну заяву з Банком розвитку Ради Європи (CEB) щодо співпраці у сфері охорони здоров’я та визначення пріоритетом інвестиції в розвиток Всеукраїнського центру материнства і дитинства НАМН України;
- підписано інвестиційну угоду щодо локалізації фармацевтичного та біотехнологічного виробництва в Україні;
- підписано меморандум з Ellipse Projects SAS щодо співпраці, спрямованої на відбудову, модернізацію та розвиток інфраструктури закладів охорони здоров’я, забезпечення їхньої відповідності сучасним стандартам якості, безпеки та доступності.
Також відбулись робочі зустрічі з делегацією Республіки Корея та представниками німецької кредитної установи для відбудови KfW.
Охорона здоров’я залишається пріоритетом у процесі відбудови України, а підтримка міжнародних партнерів - важливою запорукою для розвитку сталої, ефективної та доступної медичної системи.