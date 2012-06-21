Співпраця зі школами й дитячими закладами вже традиційна для Харківського зоопарку. Проте цього разу працівники звіринця вирушили до Харківської Маріїнської гімназії зовсім з іншою метою — передати свої знання педагогам.
У межах проєкту «Школа молодого вчителя» зоологи поспілкувалися з педагогами Шевченківського району Харкова, обговоривши проблеми розвитку пізнавальної активності учнів. Як зазначила прессекретар Харківського зоопарку Жанна Сивуха, ця тема окреслилася не випадково, адже збереження рідкісних і зникаючих видів, відновлення популяцій тварин — основні завдання зоопарку, які спонукають до прищеплення пізнавальної активності юного покоління.
За відгуками вчителів, захід був не лише корисним з точки зору практичної роботи з дітьми у цьому напрямі, а й надав змогу зануритися у світ природи й залишив приємні спогади про спілкування з паличником і совою Клушею, яких працівники зоопарку привезли до школи.
Як зауважила вчителька початкової школи Вікторія Максименко, ці заняття надихнули на пошуки нових форм прищеплення дітям почуття любові до природи, а також спонукали до проведення дитячих екскурсій у зоопарк.