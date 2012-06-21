Станом на кінець липня українські аграрії зібрали понад 22,4 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур із 7 мільйонів гектарів (70% прогнозу) за середньої врожайності 32,2 ц/га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема намолочено: озимої пшениці — 17,0 млн тонн з 4,9 млн га (76%) з урожайністю 34,8 ц/га; ярої пшениці — 54,4 тис. тонн з 22,7 тис. га (12%) з урожайністю 23,9 ц/га; озимого ячменю — 3 млн тонн з 850,5 тис. га (97%), 34,9 ц/га; ярого ячменю — 1,6 млн тонн з 793 тис. га (49%), 20,8 ц/га; гороху — 590,5 тис. тонн з 342,4 тис. га (79%), 17,2 ц/га; жита — 86 тис. тонн з 36 тис. га (24% прогнозу) з урожайністю 24,2 ц/га; вівса — 25,6 тис. тонн з 14,3 тис. га (7%) з урожайністю 17,9 ц/га.
Намолочено 2,4 млн тонн озимого ріпаку з 930 тис. га (95%) з урожайністю 25,9 ц/га, і 21 тис. тонн ярого ріпаку з 12 тис. га (17%), урожайність 17,3 ц/га.