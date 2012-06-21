Наш колега власкор «УК» в Сумській області Олександр Вертіль, мабуть, народився з ручкою. Бо все життя пише. Та найголовніше, що написане ним читають. Йому однаково легко вдаються оперативний репортаж, аналітична стаття й поема, він майстер перекладу. Щойно в редакцію надійшла приємна звістка, що Олександр став лауреатом Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за поетичну і перекладацьку творчість, зокрема збірку перекладів віршів братів Давида і Миколи Бурлюків «Тонкофінгерпринт», інтерв’ю з відомими діячами культури і мистецтва України, популяризацію української мови та книжки. Між іншим, тільки в нашій газеті у рубриці «Суботні зустрічі» протягом останніх восьми років опубліковано понад 50 розмов Олександра Вертіля з відомими особистостями.
Міжнародну літературно-мистецьку премію імені П. Куліша 1 березня 2011 року за сприяння Національної спілки письменників України і міжнародних громадських організацій заснували Клуб творчої інтелігенції «Оберіг-Чернігів» та Волинське товариство «Світязь» для розвитку вітчизняного книговидання і підтримки українських письменників, митців, науковців, журналістів, працівників культури та освіти, громадських діячів і меценатів, які живуть в Україні й за кордоном. З 1 листопада 2014 року її засновником стала Міжнародна літературно-мистецька академія України, яка об’єднує 155 письменників, перекладачів, науковців, журналістів та громадських діячів із 55 країн.
Для нашого колеги це вже шоста літературна премія, яких його удостоєно за поетичну та перекладацьку роботу (ім. О. Олеся, ім. В. Мисика, ім. Д. Нитченка, ім. П. Рудя, ім. Максиміліана Кирієнка-Волошина). Цими днями вийшла друком книжка Олександра Вертіля «Володимир ГОЛУБНИЧИЙ: 20 кілометрів до тріумфу», присвячена життю і спортивним досягненням легендарного легкоатлета-скорохода із Сум. У творчому доробку урядовокур’єрця це вже десята книжка, серед яких 6 поетичних, 2 — перекладів, стільки само — на спортивну тематику. Позаторік побачила світ художньо-документальна повість про іншого славетного уродженця Сум веслувальника дворазового олімпійського чемпіона Олександра Шапаренка «На гребені хвиль». Як повідомив автор, саме це стало поштовхом до написання твору про Володимира Голубничого, з яким він особисто знайомий багато років: їхні будинки майже поряд, тож зустрічаються і спілкуються часто. Видання містить майже 100 світлин, які фіксують миттєвості життя олімпійського чемпіона.
Книжку презентували 22 грудня у Сумському легкоатлетичному манежі напередодні Всеукраїнських змагань на призи В. Голубничого, у яких взяли участь спортсмени з багатьох областей України. Переможці та призери цих змагань першими отримали примірники. Книжка поповнить бібліотеки, навчальні, спортивні й інші освітні заклади області. Її наклад — 1200 примірників. Видана коштом (200 тисяч гривень) обласного бюджету.