Відкриваючи сьогоднішнє засідання уряду, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ситуація в більшості регіонів з поширенням коронавірусу повністю контрольована, тому й модель адаптивного карантину дала змогу з 1 червня запустити черговий етап послаблення обмежень. Водночас, він закликав українців залишатися обережними й відповідальними.
Прем’єр анонсував відкриття з 5 червня внутрішніх авіаперельотів. Кафе і ресторани почнуть приймати відвідувачів у середині закладу, звичайно за дотримання правил щодо дистанції та дезінфекції. З 15 червня планують розблокувати закордонне авіасполучення.
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«Урядового кур’єра»