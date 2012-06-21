Уряд Бельгії вперше в історії країни очолить жінка, політик ліберальних поглядів Софі Вілмс.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, Софі Вілмс у листопаді очолить тимчасовий уряд Бельгії після того, як прем'єр-міністр Шарль Мішель покине посаду в зв'язку з обранням президентом Ради Європи. Мішель вступить на посаду очільника Ради Європи 1 грудня.
Раніше Вілмс очолювала міністерство бюджету в тимчасовому уряді Мішеля. Тепер вона очолюватиме тимчасовий уряд країни, доки бельгійський парламент не утворить постійний Кабінет міністрів, переговори щодо якого ведуться ще з травня.