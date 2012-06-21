Фото: Facebook / Sophie Wilmès

Уряд Бельгії вперше в історії країни очолить жінка, політик ліберальних поглядів Софі Вілмс.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Софі Вілмс у листопаді очолить тимчасовий уряд Бельгії після того, як прем'єр-міністр Шарль Мішель покине посаду в зв'язку з обранням президентом Ради Європи. Мішель вступить на посаду очільника Ради Європи 1 грудня.

Раніше Вілмс очолювала міністерство бюджету в тимчасовому уряді Мішеля. Тепер вона очолюватиме тимчасовий уряд країни, доки бельгійський парламент не утворить постійний Кабінет міністрів, переговори щодо якого ведуться ще з травня.