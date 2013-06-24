Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання 175,4 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення восьми багатоквартирних житлових будинків у Дніпрі, пошкоджених внаслідок російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Кошти буде спрямовано на проведення капітальних ремонтів. Таке фінансування дасть змогу відновити 1095 квартир та забезпечити повернення до власних домівок 1671 мешканця.

«Відновлення житла — один із пріоритетів уряду. За кожним таким проєктом стоять люди, які через російську агресію втратили домівки. Забезпечуємо необхідну допомогу постраждалим, надаємо фінансову підтримку на відновлення житлової інфраструктури. Завдяки цьому рішенню понад тисяча жителів Дніпра зможуть повернутися до власних квартир», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Нагадуємо, що містяни, житло яких знищено або зруйновано, можуть скористатися можливостями державної програми компенсацій «єВідновлення». У її межах українці вже майже три роки отримують виплати для проведення ремонтів пошкодженого внаслідок російської агресії житла або ж для придбання нової оселі на заміну зруйнованій.

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії — один з інструментів державної підтримки відновлення громад, що постраждали внаслідок війни. Кошти фонду спрямовують на реалізацію проєктів із відбудови житлової, соціальної та критичної інфраструктури, повідомляє Мінрозвитку.

Проєкти відновлення місцева влада вносить до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно­аналітичної системи управління процесом відбудови як публічні інвестиційні проєкти, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.