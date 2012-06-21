Уряд має намір продовжувати всі добрі традиції Української Держави стосовно постійних зустрічей з керівниками й представниками релігійних організацій, насамперед — Всеукраїнської Ради Церков і Релігійних Організацій (ВРЦіРО). У цьому членів цієї структури під час їхньої першої зустрічі запевнив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Членам ВРЦіРО він подякував за те, що абсолютна більшість релігійних організацій дослухались до рекомендацій щодо протидії епідемії коронавірусу та ухвалила рішення призупинити на вказаний період проведення богослужінь у звичному режимі й долучилася до їх трансляції в онлайн-режимі. І це дало змогу пройти карантин у помірному режимі.
Наразі триває період адаптивного карантину, а з 22 травня в регіонах, де відбулося його послаблення, з’явилася змога проводити релігійні обряди за умов дотримання всіх заходів превенції. «Однак треба розуміти, що все це відбувається за обставин, коли пандемію ще не подолано. Кількість хворих в Україні вийшла на так зване «плато». 300-400 людей захворюють щодня, і це майже дорівнює кількості людей, які одужують щодня, але ми все ще не маємо від’ємної динаміки. Тому треба дотримуватись заходів безпеки», — наголосив очільник уряду. Уряд також прагне створити всі можливі в теперішніх обставинах умови для якнайповнішого здійснення відповідних обрядів і богослужінь, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Представники релігійних організацій надали уряду низку пропозицій щодо послаблення карантинних обмежень для них, спрощення оформлення гуманітарної допомоги, порушували питання державної сімейної політики, ролі церков у залученні інвестицій до України тощо.
Міністр соціальної політики Марина Лазебна на прохання представників Церков спростити оформлення гуманітарних вантажів повідомила, що на час пандемії Мінсоцполітики вже спростило процедуру визнання вантажів як гуманітарних, що дало змогу робити це за один день, а на майбутнє в міністерстві хочуть зробити цей процес автоматичним.
А Денис Шмигаль погодився з думкою щодо можливості перегляду в бік зменшення вимоги про кількість присутніх під час релігійних заходів. «Сподіваюся, ми й надалі пом’якшуватимемо умови в міру того, як знижуватиметься захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний та ефективний, і ми повернулися до звичного життя», — зазначив Прем’єр-міністр.
Прем’єр підтримав ініціативу проводити такі зустрічі один раз на квартал.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»