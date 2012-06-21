Від завтра в Україні буде дозволено проведення планових операцій та госпіталізацій виключно за життєвими показниками.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, внесено зміни до урядової постанови №211, якою запроваджуються карантинні заходи в Україні. Зокрема, скасовувалися планові операції та госпіталізації.
«Наразі з’явилася необхідність у проведенні планових операцій за життєвими показниками. Аби не було заражень, зокрема медичних працівників, ці операції та госпіталізації відбуватимуться виключно після тестування методом ПЛР», – підкреслив міністр.
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