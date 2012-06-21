Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційного брифінгу підтвердив намір уряду дозволити роботу продовольчих ринків, за умови дотримання ними певних вимог, окреслених у одному з наших сьогоднішніх повідомлень.
Тож для того, щоб відкриття ринків було безпечним, МОЗ і Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Планується відкриття ринків, які зможуть забезпечити дотримання санітарних норм і суворих вимог.
Міністр наголосив, що МОЗ постійно моніторить епідеміологічну ситуацію і лише в вразі змоги скасовуватиме ті чи інші карантинні обмеження.
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