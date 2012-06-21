Уряд ухвалив постанову, якою дозволив відкрити агропродовольчі ринки. Завтра документ буде опубліковано в «Урядовому кур’єрі», після чого діяльність агропродовольчих ринків буде відновлено, при збереженні й дотриманні санітарних норм з додатковими елементами контролю. Про це під час урядового брифінгу повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Під додатковим контролем він мав на увазі роботу двох інспекторів Держпродспоживслужби на кожному з ринків (планується відкрити 872 ринки).
Для того, щоб відкриття ринків було безпечним, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі вимоги: допуск працівників, продавців, відвідувачів ринку виключно з одягнутими медичними масками, зокрема виготовленими самостійно, або респіраторами; проходження безконтактного температурного скринінгу; наявність на кожному вході, в’їзді на ринок диспенсерів з антисептиком; кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не має перевищувати такого рівня: 1 покупець на 10 квадратних метрів торговельної площі; дезінфекція контактних поверхонь – кожні три години; дезінфекція всіх приміщень ринку, включаючи стаціонарні торговельні місця, наприкінці робочого дня; відсутність неконтрольованої стихійної торгівлі на прилеглих територіях; відстань між робочими місцями продавців – не менше 3 метрів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»