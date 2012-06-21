Сьогодні на засіданні уряду було прийняте дуже важливе рішення, яке спрямоване на посилення соціального захисту медичних працівників України через поширення коронавірусної інфекції. Так урядовою постановою визначається та регламентується порядок виплат медичним працівникам у разі встановлення інвалідності або смерті від COVID-19, що сталося під час виконання ними професійних обов’язків.
Про це під час брифінгу за підсумками засідання уряду повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Вона уточнила, що, зокрема, якщо медичний працівник отримав внаслідок такого захворювання І групу інвалідності, то виплата йому становитиме 840.800 гривень, ІІ групу – 735.700 гривень, ІІІ групу – 630.600 гривень.
У разі смерті медпрацівника, члени його родини отримають 1.570.500 гривень. Кошти на ці виплати передбачені у Державному бюджеті і будуть здійснені через Фонд соціального страхування.