Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман висловив переконання, що Україна може стати Startup-нацією.
«Стати наступною Startup-нацією – гарна ціль для нас і я повністю переконаний в її досяжності. В України є усі передумови для того, щоб цього досягти. Уряд уже розпочав працювати над підтримкою нових проектів, які мають шанси на глобальний успіх», - написав прем'єр-міністр на своїй сторінці у Facebook.
«І зараз ми, спираючись на досвід у тому числі Ізраїлю, Туреччини і деяких інших країн, відпрацьовуємо механізм її роботи. Мова йде також і про участь держави у фінансовій підтримці перспективних старт-апів», – повідомив Гройсман.
При цьому, наголосив Прем’єр, головне – забезпечити сприятливий для розвитку бізнесу клімат.
«Змусити і навчити контролюючі інстанції працювати за принципом «допомагати, а не заважати» – один з найсерйозніших сьогоднішніх викликів», – додав він.
Нагадаємо, що за шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу за легкістю ведення бізнесу Doing Business серед всіх країн пострадянського простору.