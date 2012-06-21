Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова зустрілися з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула в нашу країну для узгодження параметрів нової угоди, керівником місії Роном ван Роденом та економістом місії Габором Пулою. Під час зустрічі сторони обговорили умови відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування.
«Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке й успішне втілення реформ, задекларованих Президентом, нашим урядом і Верховною Радою. Протягом останніх тижнів український парламент ухвалив за основу проєкт закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав Президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання», — зазначив очільник українського уряду. Керівник місії МВФ наголосив на важливості реформ, які українська влада успішно провела протягом останнього часу, й висловив сподівання на прискорення темпу реалізації нових, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Цього разу місія Міжнародного валютного фонду прибула в Україну й розпочала роботу в Києві 14 листопада 2019 року. Її представники мають намір продовжити дискусії, розпочаті першою каденцією місії у вересні, і пошук шляхів плідної співпраці з українською владою.
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