Про створення спільної парламентсько-урядової платформи євроінтеграції заявили віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та Голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Її мета — забезпечити регулярний діалог між парламентом і урядом з питань інтеграції України до Євросоюзу, координацію спільних, системних і ефективних кроків, які наближують законодавство нашої країни до права ЄС, повідомляє служба віцепрем’єра.
«Парламент і уряд об’єднують зусилля задля ефективнішого та швидшого втілення Угоди про асоціацію з ЄС. Разом ми працюватимемо над пріоритетними питаннями євроінтеграції й розроблятимемо законопроєкти, що мають наблизити нас до членства в Євросоюзі», — зазначив Дмитро Разумков.
А Дмитро Кулеба зауважив: «Уряд визначив для себе стратегічну мету: Україна протягом п’яти років має досягти відповідності економічним критеріям вступу до Євросоюзу. Ми вдячні Верховній Раді за ухвалення законів, які наближають нас до неї. Виконання Угоди про асоціацію з ЄС — надзвичайно масштабне й амбітне завдання. І щоб виконувати його максимально ефективно, ми створили новий механізм взаємодії».
У межах платформи уряд і парламент спільно розроблятимуть і ухвалюватимуть закони на виконання угоди (з належним урахуванням актів права ЄС), інтегруватимуть Україну до енергетичного та цифрового ринків ЄС, посилюватимуть митну співпрацю, а також зближення в галузях юстиції, свободи та безпеки.
Платформа працюватиме у форматі періодичних зустрічей під спільним головуванням Голови ВР і віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Далі парламент і уряд сформують дорожню карту пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів.
Уряд пропонує внести в неї законопроєкти щодо телекомунікаційних послуг, технічного регулювання, транспорту, довкілля, громадського здоров’я, інтелектуальної власності та енергетики. Їх ухвалення дасть імпульс економічному зростанню й наблизить Україну до економічних Копенгагенських критеріїв членства в ЄС.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»