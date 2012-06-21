Для багатьох підприємців актуальне питання – як відновлювати бізнес із пом’якшенням карантину. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства активно комунікує з підприємцями, аби знати їхні потреби, щоб ефективно співпрацювати з парламентаріями й допомогти бізнесу в цей скрутний час.
Про це під час онлайн-брифінгу «Підтримка бізнесу в умовах карантину» повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Важливо контрольовано виходити з карантину. «Я дякую бізнесу, зокрема й за дотримання умов карантину, завдяки чому ситуація контрольована. Але якби ми одразу дозволили роботу всім, то через два тижні мали б спалах захворюваності на коронавірус», – каже міністр.
Він має звернення від малого бізнесу на продовження мораторію на перевірки. Тому міністерство в цьому питанні працює з парламентом і підтримує продовження цього мораторію принаймні на період продовження карантину, а можливо й на довший термін. Міністр упевнений, що таке рішення буде ухвалено.
Щодо сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), то Мінекономрозвитку також аналізує та думає, яким чином зменшити на підприємців ці податкові навантаження.
Міністр анонсував додаткові програми на найближчий період, спрямовані на зменшення фіскального тиску на бізнес. Він нагадав, що нині вже працює програма «5-7-9», яка дає змогу тим, хто має кредити в банку, отримати кошти під мінімальний відсоток. Щодо нової програми «Доступ до нових коштів», де йдеться про 30 мільярдів гривень для мікро- та малих підприємств, то щоб вона запрацювала парламент має ухвалити подану урядом відповідну ініціативу. Наразі, за словами Ігоря Петрашка, є позитивний відгук від депутатів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»